Путін: РФ призупинила свою участь у ядерному договорі з США
Президент Російської Федерації оголосив про припинення участі його країни в Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США. Про це він сказав у зверненні до Федеральних зборів, повідомляє Ділова столиця.
"Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння", — оголосив Путін.
Російський президент додав, що "якщо США почнуть випробування нової ядерної зброї, про що ходять чутки, ми теж почнемо".
Зазначимо, що згідно з договором СРСР та США мали протягом 7 років скоротити свої ядерні арсенали таким чином, щоб у кожної із сторін залишилося не більше 6 000 одиниць.
Договором заборонялося виробництво, випробування та розгортання балістичних ракет повітряного запуску.