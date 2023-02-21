Путін: РФ призупинила свою участь у ядерному договорі з США

Президент Російської Федерації оголосив про припинення участі його країни в Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США﻿. Про це він сказав у зверненні до Федеральних зборів, повідомляє Ділова столиця.

"Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння" , — оголосив Путін.

Російський президент додав, що "якщо США почнуть випробування нової ядерної зброї, про що ходять чутки, ми теж почнемо".

Зазначимо, що згідно з договором СРСР та США мали протягом 7 років скоротити свої ядерні арсенали таким чином, щоб у кожної із сторін залишилося не більше 6 000 одиниць.

Договором заборонялося виробництво, випробування та розгортання балістичних ракет повітряного запуску.