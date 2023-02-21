У Єврокомісії з настороженістю поставилися до "мирного плану" Китаю щодо України

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс висловив застереження щодо мирної ініціативи, оголошеної Китаєм у війні в Україні, повідомляє Європейська правда.

Мирний план може спрацювати лише за умови відходу російської армії за кордони України, заявив Тіммерманс. Єдиний шлях до мирного плану - це повага до суверенітету і кордонів України.

"Якщо ми почнемо з припущення, що кордони поважаються, то все пекло вирветься на свободу" – зазначив він.

Тіммерманс дав зрозуміти, що поки не ясно, як може виглядати мирний план.

Китай пообіцяв мирну ініціативу в першу річницю російського вторгнення. Речник МЗС КНР Ван Веньбінь оголосив, що "позиційний документ" щодо врегулювання війни стосується поваги суверенітету і територіальної цілісності, основ Статуту ООН, врахування законних інтересів безпеки всіх країн, а також підтримки всіх зусиль, спрямованих на мирне врегулювання.

Нещодавно Сполучені Штати висловили занепокоєння з приводу можливих поставок зброї з Китаю до Росії.

"Якщо американці виходять з такою інформацією, ми повинні поставитися до неї серйозно" , - сказав Тіммерманс, посилаючись на заяви міністра закордонних справ Ентоні Блінкена.

Якщо це станеться, це матиме "серйозні наслідки" для відносин з Китаєм. Однак він сподівається, що китайське керівництво дотримається свого слова не постачати зброю. Після заяв Блінкена Китай звинуватив США в дезінформації.

Детальніше про пропозицію Китаю читайте у статті Мюнхен поза зоною комфорту: що змінюють для України "мирний план" Китаю та підтримка США.