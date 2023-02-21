ВАКС вирішив примусово привести депутата Шахова до суду

Колегія суддів ВАКС ухвалила примусовий привід на судове засідання народного депутата після його чергової неявки, він підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн гривень. Про це повідомила прес-служба САП.

За даними ЗМІ, йдеться про народного обранця Сергія Шахова.

Повідомляється, що нардеп без поважних причин не з'являється на судові засідання. Зокрема, 22 листопада минулого року ВАКС зобов'язував нардепа сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку до судового засідання та невиконання обов'язку підкоритися законним вимогам суду.

17 січня 202 року суд ухвалив аналогічне рішення про накладення на нардепа двох максимально можливих грошових стягнень у розмірі понад 10,7 тис. грн. А 21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання.

З огляду на неявку суд поставив здійснити привід обвинуваченого до суду. Наступне засідання призначене на 1 березня.

У ВАКС нагадують, що Шахов підозрюється в декларуванні недостовірних відомостей - у декларації за 2020 рік він не вказав інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київській області та офіс, що перебували у його користуванні, а також майно та доходи, власником яких є особа, з яким він пов'язаний загальним побутом, має взаємні правничий та обов'язки. Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн. гривень.