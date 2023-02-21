Обстріл Херсона: Щонайменше 6 загиблих

У вівторок 21 лютого російські окупаційні війська тероризують обстріл Херсон. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.

"Херсон під обстрілом. Імовірно "Град". Вже близько 20 вибухів.

Перебуваєте в укриттях чи безпечних місцях" , - повідомив голова ОВА.

За даними місцевих журналістів , які посилаються на слова очевидців, росіяни обстріляли зокрема центр Херсона, є попадання у зупинку громадського транспорту, де було багато людей. Внаслідок обстрілу є кілька загиблих та поранених.

Прес-офіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив "Суспільному", що є щонайменше шестеро загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту в Херсоні.

На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Є влучення в автопарк, житлові масиви, багатоповерхівка, зупинка громадського транспорту. Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі" , - заявив глава держави.

За даними ОК "Південь", у Херсоні ворог вдарив по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури, дитячого садка, лікарні, приватних гаражів і автомобілів.

Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних - внаслідок прямого влучення загорілися кілька квартир.

На даний момент відомо про 6 загиблих та 12 поранених. Дані уточнюються.