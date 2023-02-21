Гайдай: Кремінна – найважчий напрямок у Луганській області
Найважчі бої в Луганській області тривають у районі Кремінної, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Усі підрозділи, з ким би я не спілкувався, міцно тримають оборону. Почалася вже ескалація, зросла кількість обстрілів, зросла кількість наступів на певних напрямках", – сказав Гайдай, який повернувся з поїздки Луганською областю.
За його словами, інтенсивні бої зараз тривають у районах Сватового, Білогорівки, і особливо – Кремінної.
"На сьогодні кремінський – найважчий напрямок на Луганщині. Туди кинули [росіяни] максимальну кількість і сил, і засобів, вони встановили потужні РЕБ-системи, які не дають нормально працювати нашим безпілотникам. Але наші війська тримають там оборону, а іноді переходять у контрнаступ і відбивають позиції у ворога", – сказав голова обладміністрації.