Гайдай: Кремінна – найважчий напрямок у Луганській області

Найважчі бої в Луганській області тривають у районі Кремінної, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Усі підрозділи, з ким би я не спілкувався, міцно тримають оборону. Почалася вже ескалація, зросла кількість обстрілів, зросла кількість наступів на певних напрямках" , – сказав Гайдай, який повернувся з поїздки Луганською областю.

За його словами, інтенсивні бої зараз тривають у районах Сватового, Білогорівки, і особливо – Кремінної.