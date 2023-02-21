МЗС: Ізраїль готовий надати Україні системи ПРО

Ізраїль готовий надати Україні системи протиракетної оборони для боротьби з російськими загарбниками, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомило видання JPost з посиланням на МЗС Ізраїлю.

Крім того, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен на пресконференції повідомив, що його країна передасть ЗСУ систему попередження про повітряний удар.

Раніше депутати Кнесета Зеєв Елькін та Юлій Едельштейн закликали уряд "суттєво збільшити" підтримку України. За їхніми словами, гуманітарної допомоги недостатньо.

"Ми повинні допомагати Україні в усіх сферах, де ізраїльська технологія – включаючи військова – здатна допомогти захистити цивільне населення, його свободу та незалежність" , – заявили Елькін та Едельштейн.

До того ж сьогодні, 21 лютого, Володимир Зеленський зустрівся із депутатами парламенту Ізраїлю.

"Ізраїль і Україна підтримуватимуть тісні відносини, засновані на спільних цінностях і взаємних інтересах" , – зазначив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Meeting @ZelenskyyUa together with @YuliEdelstein and @zeev_elkin. Israel and Ukraine will maintain close relations based on common values and mutual interests. @AndriyYermak pic.twitter.com/Z1rIHkXVcc — Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 21, 2023

Цікаво, що також на постачання нової військової допомоги натякнув очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

???????????????? — Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 21, 2023

Нагадаємо, 21 лютого міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з парламентською делегацією Ізраїлю та обговорив співробітництво в оборонному секторі.