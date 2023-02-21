Столтенберг: Путін дав чітко зрозуміти, що готується до ще більшої війни

Реагуючи на виступ глави Кремля перед Федеральними зборами РФ, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Володимир Путін «готується до ще більшої війни», повідомляє Новое время.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі у вівторок, 21 лютого, повідомляє CNN.

"Саме президент Путін розпочав цю імперську загарбницьку війну. Саме Путін продовжує ескалацію. Через рік після початку вторгнення ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Навпаки, як він чітко дав зрозуміти сьогодні, він готується до ще більшої війни" , — заявив він.

За словами генсека НАТО, Росія розпочинає нові наступальні операції, мобілізує ще більше росіян і «простягає руки до Північної Кореї та Ірану». Столтенберг заявив, що союзники «дедалі більше занепокоєні, що Китай може планувати смертоносну підтримку російської війни».

"Ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги й щоб існувати як суверенній незалежній державі в Європі. Ключові можливості повинні надійти Україні до того, як Росія зможе скористатися цим імпульсом" , — наголосив він.

21 лютого російський диктатор Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Він брехав про розв’язану проти України повномасштабну війну, повторював роспропропаганду, звинувачуючи Захід, і пригрозив розширенням агресії через переговори щодо передачі Україні далекобійної зброї. Глава Кремля заявив, що РФ призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння та заявив про готовність відновити випробування ядерної зброї.