У США заявили, що Росія не давала жодних гарантій щодо поїздки Байдена до Києва

РФ була попереджена про візит президента Байдена до Києва, але ніяких гарантій безпеки російська сторона не надавала, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван із посиланням на Financial Times.

"Вони тільки підтвердили отримання повідомлення. Не було обміну. Це було просто повідомлення і підтвердження отримання, жодних гарантій (безпеки)" , — зазначив він.

За словами Саллівана, Росію попередили тільки для того, щоб вони не були здивовані посиленням заходів безпеки, надали подробиці графіку Байдена.

Зазначимо, раніше Салліван зазначав, що США попередили РФ про візит Байдена до Києва, щоб уникнути можливого конфлікту між ядерними державами.

"Ми попередили росіян, що президент Байден прибуде до Києва за кілька годин до свого від’їзду з метою усунення конфліктних ситуацій" , — сказав він тоді.

Як повідомлялось, 20 лютого президент США Джо Байден приїхав з неоголошеним візитом до Києва та провів зустріч з Володимиром Зеленським.