Кулеба: Україна, ЄС і НАТО разом вироблятимуть зброю та боєприпаси

Україна, Євросоюз та НАТО разом працюватимуть над збільшенням обсягів виробництва зброї та боєприпасів для ЗСУ та поповнення запасів союзників, повідомляє Новое время.

Про це розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба в Брюсселі, де у вівторок, 21 лютого, відбулася перша тристороння зустріч високого рівня Україна—ЄС—НАТО, передає пресслужба МЗС.

У переговорах також взяли участь генсекретар НАТО Єнс Столтенберг і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Зустрічі у тристоронньому форматі тепер будуть регулярними.

На зустрічі обговорили посилення обороноздатності України. Сторони домовилися створити координаційний механізм між українськими виробниками та підприємствами НАТО і ЄС, щоб "оптимізувати виробництво озброєнь для українських потреб".

Кулеба подякував країнам ЄС і НАТО за допомогу Україні у сфері безпеки та закликав прискорити втілення рішень. Він також запропонував розпочати підготовку українських пілотів у рамках механізмів ЄС і НАТО.

"У нас спільна мета — відновити мир та стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни" , — наголосив глава МЗС.

Раніше міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон розповіла, що вже 22 країни ЄС підтримали спільну закупівлю боєприпасів для потреб української армії.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 20 лютого закликав передати Україні боєприпаси із запасів європейських армій.