Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони Резнікова

Кабінет Міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення уряду у Telegram.

Так, на засіданні 21 лютого Кабмін ухвалив розпорядження про призначення:

керівника благодійного фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги - заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації,

колишнього нардепа і екс-посла у Канаді Андрія Шевченка - заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Ранiше повідомлялось, що Кабмін призначив Олександра Павлюка першим заступником Резнікова.

Нагадаємо, що журналісти провели розслідування, в якому стверджувалось про те, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами. Внаслідок цього було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд їх заарештував.