Шмигаль: Україна невдовзі отримає від США перший транш бюджетної допомоги

Представники України під час візиту американського лідера Джо Байдена та його команди обговорювали питання співпраці країн. В тому числі підіймалася тема фінансової допомоги Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За його словами, було порушено питання швидкого відновлення, на яке Сполучені Штати спрямовують 1,5 млрд доларів, а також виділення понад 1 млрд доларів на підтримку енергетики України та Молдови.

"Ми також розраховуємо якнайшвидше отримати перший транш анонсованої раніше бюджетної допомоги у розмірі 10 млрд доларів. Це важливий елемент нашої фінансової стійкості" , - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації.

Зазначимо, 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм зустрілася з українською владою у Варшаві, щоб оцінити результати діяльності України.