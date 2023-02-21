Генштаб: Росіяни зосереджують наступ на п'яти напрямках

Російські загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

При цьому, за даними штабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Повідомляється також, що протягом вівторка 21 лютого ворог здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зазнали і понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини.

Крім того, під обстріли росіян потрапила велика кількість населених пунктів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо:

Внаслідок російського обстрілу Херсона 21 лютого загинули п'ятеро людей, ще 16 – госпіталізовані.