Байден виголосив промову до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Президент США Джо Байдена у рамках візиту до Польщі виступив із промовою, присвяченою роковинам російського вторгнення в Україну, повідомляє РБК-Україна.

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Звернення до росіян: Захід не прагне знищити Росію та нападати на її народ

"Сьогодні я знову звертаюся до росіян. США та Європейські держави не прагнуть знищити Росію, а Захід не збирається нападати на російський народ. Мільйони росіян хотіли б жити у мирі, вони не є нашими ворогами. Це трагедія, і цей вибір зробив Путін. Він може завершити війну одним словом. Якщо Росія припинить агресію - припиниться війна. Якщо Україна припинить захищатися - це буде кінцем України. Саме тому ми допомагаємо Україні захистити себе" , - сказав Байден.

Президент України показав свою силу

"Ми бачимо людину, яка боролася за все, яка показує свою силу, - це президент Зеленський. Вся демократія у світі стала сильніша, тому що у моменти невпевненості ми розуміємо, за що ми стоїмо, і хто тебе підтримує. І в цьому є велика різниця. І люди в Польщі знають краще за інших знають, за що ми стоїмо, тому що більше за інших знаєте, що таке солідарність" , - додав Байден.

Путін думав, що НАТО розпадеться, але вийшло інакше

Байден відзначив, що російський президент не хотів, щоб НАТО було у Фінляндії.

"Але тепер НАТО буде і в Фінляндії, і в Швеції. Путін думав, що НАТО розпадеться, але НАТО стало ще сильнішим. Він думав, що Європа не буде співпрацювати, але тепер нам не потрібна російська нафта. І демократія продовжує триматися і розвиватися" , - підкреслив він.

Путін розпочав велику війну, але Київ стоїть

Байден нагадав, що виступав у Варшаві майже рік тому після того, російський президент Володимир Путін напав на Україну і розпочав війну, найбільшу після Другої світової.

"Незважаючи на стабільність, яка тривала понад 70 років, знову є ризик того, що ця стабільність зруйнується. Десь рік тому всі думали, що Київ швидко впаде. Я щойно був у Києві і можу сказати, що він стоїть і стоїть гордо. Коли росіяни напали на Україну, вони хотіли перевірити увесь світ. Тестували Європу і НАТО, чи працює демократія" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Білому домі говорили, що Байдена у Варшаві надішле сигнал російському президенту Володимиру Путіну, а також розповість, як США згуртували світ, щоб підтримати український народ у боротьбі за свободу.

Держсекретар Ентоні Блінкен говорив, що це буде потужне та важливе послання.