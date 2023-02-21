Резніков прокоментував призначення двох нових заступників

Призначення двох нових замісників міністру оборони України являється посиленням команди міністерства, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

За його словами, нові обличчя в міністерстві тільки підсилять його і допоможуть подолати нові виклики.

"Нові заступники - done. Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав мої подання щодо призначення заступниками міністра оборони Віталія Дейнегу і Андрія Шевченка. 14 лютого Уряд підтримав також подання про призначення першим заступником міністра генерал-лейтенанта, Героя України Олекскндра Павлюка" , - написав Рєзніков.

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова.

Нагадаємо, що журналісти провели розслідування, в якому стверджувалось про те, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами. Внаслідок цього було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд їх заарештував.