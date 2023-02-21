Байден: Громадяни Молдови проявляють рішучість та рухаються у бік демократії
Громадяни Молдови проявляють рішучість, хочуть рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить виступ президента США Джо Байдена у рамках візиту до Польщі.
"Громадяни Молдови виявляють рішучість. У цій країні люди хочуть бути вільними", - заявив Байден.
За його словами, вони завоювали цю свободу, щоб рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.
"Президент Мая Санду очолює цю боротьбу", - заявив президент США.
Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.
Після цього президент Мая Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.