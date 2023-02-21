Глава МЗС Словаччини вилаявся на адресу угорського прем'єра Орбана

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана через його підтримку дій російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Качер у посту у Facebook наголошує, що військова допомога Україні є морально правильною, а Євросоюз об'єднаний у бажанні допомогти Києву. За словами міністра закордонних справ Словаччини, лише Угорщина та прем'єр Орбан закликають припинити допомагати українському народу захищатися від нападу.

"Тобто хай росіяни швидко вбивають українців. Не хвилюйся. Яка гидота. Шкода. Як не по-християнський" , — написав він.

Качер також назвав Орбана «карпатським посібником російської агресії».

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших у Карпатському басейні та високогір'ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є лише одне послання" , — написав він і додав лайку російською: «Йди на х*й».

Угорський прем'єр відомий своєю антиукраїнською позицією, яку він неодноразово демонстрував різними провокаційними заявами та вчинками.

Зокрема, він порівнював Україну з Афганістаном, стверджуючи, що після повномасштабного вторгнення РФ вона нібито стала "нічийною землею".

Крім того, уряд Орбана всіляко саботує її вступ до Євросоюзу та НАТО, а також відмовляється підтримувати європейські санкції проти російського диктатора Володимира Путіна та його режиму.