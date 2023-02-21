Зеленський: На ядерні погрози Путіна вже ніхто не звертає уваги

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози російського президента Володимира Путіна відновити випробування ядерних озброєнь є залякуваннями, на які вже ніхто серйозно не реагує, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Італії Джорджі Мелоні в Києві.



"Що стосується того, чи готується РФ до ядерних випробувань: ми ж із вами дорослі люди. Ця людина (Путін - ред.) спершу ухвалила рішення, що будуть якісь залякування, а після пов'язала це з якимись меседжами від США тощо. Мені здається, це постійно відбувається. Серйозно на них уже ніхто не звертає уваги".

Він також із жалем зазначив, що представники Кремля "вже спілкуються як терористи".

"Різниця тільки в тому, що терористи - в масках, а в Росії вже навіть не приховують своїх облич" , - сказав президент.

Відповідаючи на запитання, чи дивився він звернення Путіна до Федеральних зборів, Зеленський відповів заперечно, оскільки, як він зазначив, у цей самий час російська армія завдавала ударів по Херсону.

Що передувало:

21 лютого Путін під час послання до Федеральних зборів доручив російському Міноборони і Росатому забезпечити готовність до ядерних випробувань, оскільки вважає, що США самі можуть провести випробування і створюють нові типи ядерних боєприпасів.

Під час виступу Путіна російські війська обстріляли з "Градів" центр Херсона. Спочатку з'явилась інформація, що внаслідок атаки загинули шестеро людей, але потім дані уточнили – п'ять жертв.