Байден анонсував проведення саміту НАТО в США у 2024 році

Сполучені Штати Америки планують провести в країні саміт НАТО у 2024 році. Таким чином планується відсвяткувати 75-річчя заснування Альянсу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ президента Джо Байдена у Варшаві.

"Наступного року я вітаю членів НАТО на саміті в Америці, ми святкуватимемо 75-річчя створення найсильнішого союзу у світі" , - зазначив Байден.

Американський лідер також нагадав про те, що між союзниками НАТО діє принцип, згідно з яким напад на одного або кількох його членів розглядається як напад на всіх.

"Це знає кожен член НАТО, і Росія також" , - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі 11 та 12 липня. Прем’єр Британії Ріші Сунак очікує, що на ньому обговорять гарантії безпеки для України.