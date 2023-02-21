Прем'єр Італії пообіцяла Україні більше ППО, але не літаки

Італія підтримує Україну у війні та допоможе посилити протиповітряну оборону, проте не планує постачати в нашу країну винищувачі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка знаходиться з візитом у Києві з посиланням на Тhe Guardian.

Мелоні підкреслила, що Італія "не вагається" у своїй підтримці України і назвала Україну "видатною країною", яка героїчно захищає свою "свободу, ідентичність та суверенітет".

"Італія надасть усіляку допомогу для створення умов для переговорів, але доти вона надаватиме всіляку військову, фінансову та громадянську підтримку. Ті, хто підтримує Україну, навіть у військовому відношенні, — це ті, хто працює на благо миру" , — сказала вона.

Мелоні зазначила, що Італія надасть Україні нові системи ППО, але у Римі немає планів щодо відправлення військових літаків.

"Ми надали шостий пакет військової допомоги Україні, який переважно концентрується на протиповітряній обороні, щоб захистити цивільну інфраструктуру… Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко поєднати наші технології. ЗРК SAMP-T – це дуже важливо, але у новому пакеті допомоги є ще й інші системи ППО — Skyguard і Spike" , — сказала вона на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Мелоні в рамках візиту також відвідала Ірпінь та Бучу.

"Інша справа говорити про цифри і бачити на місці життя людей, які безпричинно знищуються... Ми на власні очі бачили розруху та страждання. Ми не можемо повернути в інший бік, і це було б дуже безглуздо" , — сказала Мелоні.

Як повідомлялось, 21 лютого прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прибула з офіційним візитом до Києва.