Данілов: Виступ Путіна був найгіршим за всі його роки при владі

Виступ російського диктатора Володимира Путіна у вівторок, 21 лютого, був найгіршим за всі роки його перебування при владі, повідомляє Новое время.

Про це сказав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Це був найгірший виступ президента Росії за всі 20 років. Якщо ви подивіться на ті особи, які були в залі, на те, якою була реакція на процеси, про які говорив Путін, навіть на те, як плескає Медведєв, то такого, як було раніше, коли стрибали по 5-7 хвилин, аплодували, такого вже немає. Щобільше, такого не буде" , - сказав Данілов.

Данілов зазначив, що диктатор вже не заявляє про цілі захопити всю Україну, хоча плани РФ із цього приводу не змінилися.

"Вони сьогодні зменшують для себе всі свої бажання. Нині мають на меті план „Б“. Він полягає у підписанні будь-яких переговорних позицій з нашою країною, щоб ми поступилися частиною земель в обмін на нібито мир" , — сказав він.

Путін 21 лютого звернувся до Федеральних зборів РФ.

Російський диктатор озвучив порцію нової маячні про причини нападу на Україну та нібито про агресію західних країн.