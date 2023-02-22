РФ провела невдалий запуск ракети "Сармат" під час візиту Байдена до Києва – ЗМІ

Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яке, схоже, зазнало невдачі приблизно в той час, коли президент США Джо Байден перебував в Україні в понеділок.﻿ Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на двох американських чиновників, знайомих з цим питанням, повідомляє Європейська правда.

За словами одного з чиновників, Росія заздалегідь повідомила Сполучені Штати про запуск через деконфліктну лінію. Інший чиновник сказав, що випробування не становило ризику для США і що США не розглядають його як аномалію або ескалацію.

Випробування важкої ракети "Сармат", яку на Заході прозвали "Сатана II" і яка здатна нести кілька ядерних боєголовок, схоже, провалилося, заявили офіційні особи. На думку американських чиновників, якби це випробування було успішним, президент Росії Владімір Путін сказав би про це у своєму зверненні до нації у вівторок.

Натомість Путін не згадав про запуск у своїй промові, яка тривала годину і 45 хвилин. Однак він офіційно заявив, що Росія призупиняє участь в новому договорі зі США про скорочення ядерних озброєнь, що ставить під загрозу останній договір, який регулює два найбільші ядерні арсенали в світі.

CNN спочатку повідомив, що, ймовірно, тест відбувся під час перебування Байдена в Україні, ґрунтуючись на інформації з власних джерел. Після того, як ця історія була вперше опублікована, один з чиновників заявив, що тест відбувся якраз перед приїздом Байдена в країну. Друге джерело повідомило CNN, що тест був у понеділок, не вказавши більш точного часу.

Час проведення тесту свідчить про те, що США і Росія спілкувалися кількома різними каналами на початку цього тижня з метою деконфлікту - американські чиновники також повідомили росіян у неділю ввечері, за кілька годин до візиту Байдена до Києва, про те, що президент здійснить поїздку до української столиці, заявив у понеділок радник з національної безпеки Джейк Салліван.