Британська розвідка оцінила промову Путіна до Федеральних зборів

Президент РФ Владімір Путін своїм зверненням до Федеральних зборів засвідчив, що налаштований далі продовжувати війну, та намагається переконати росіян, що війна "екзистенційна" для Росії, але при цьому не висловив жодної конкретики щодо планів.﻿ Про це розповідає британська розвідка у своєму огляді за 22 лютого, який присвятили виступу очільника Кремля, повідомляє Українська правда.

Аналітики зазначають, що Путін у ньому явно висловив наміри продовжувати свою "спецоперацію", продовжив звинуватчувати Захід у "брехні" та заявив про вихід з договору New START із США.