Генштаб: Російська армія втратила вже 145 тисяч солдатів
За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони вбили 620 окупантів, загальна кількість убитих російських загарбників досягла 145 060 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,
- танків - 3334 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 6569 (+7) од.,
- артилерійських систем - 2345 (+7) од.,
- РСЗВ - 471 (+0) од.
- засобів ППО - 243 (+0) од.,
- літаків - 299 (+0) од.,
- вертольотів - 287 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),
- крилатих ракет - 873 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5212 (+2) од.,
- спеціальної техніки – 226 (+0).