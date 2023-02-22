Генштаб: Російська армія втратила вже 145 тисяч солдатів

Генштаб: Російська армія втратила вже 145 тисяч солдатів
Фото: Facebook

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони вбили 620 окупантів, загальна кількість убитих російських загарбників досягла 145 060 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3334 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 6569 (+7) од.,
  • артилерійських систем - 2345 (+7) од.,
  • РСЗВ - 471 (+0) од.
  • засобів ППО - 243 (+0) од.,
  • літаків - 299 (+0) од.,
  • вертольотів - 287 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),
  • крилатих ракет - 873 (+0),
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5212 (+2) од.,
  • спеціальної техніки – 226 (+0).

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