Укренерго: Дефіциту в енергосистемі немає, але є перебої через негоду

У середу, 22 лютого, споживання електроенергії в країні на рівні звичайного робочого дня, дефіциту в системі не прогнозується, однак у деяких областях є перебої з електроенергією через шквальний вітер. Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинених несприятливими погодними умовами (шквальний вітер), без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи продовжуються" , - йдеться у повідомленні.

Ліміти споживання області не отримували. Однак у компанії попереджають, що за зміни ситуації в енергосистемі та різкого зростання споживання можливе застосування відключень.

"В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами" , - додали в Укренерго.

Отже, в регіоні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень, щоб уникнути перевантаження устаткування, що залишається в роботі.

Через складність та масштабність пошкоджень відновлення надійного енергопостачання потребує тривалого часу.