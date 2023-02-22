Буданов оцінив "великий наступ Росії"

Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що очікуваний великий наступ Росії уже триває, але він дуже низької якості, повідомляє Українська правда.

"Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ" , - заявив керівник ГУР.

Буданов зазначив, що окупанти мають "стратегічне завдання" – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Водночас він запевнив, що це лише мрії, бо втілити такий задум у життя росіяни не зможуть.