Українські банки за рік удвічі збільшили прибуток

У січні 2023 року прибуток українських банків виріс у 2,1 разу щодо січня 2022 року, тобто останнього місяця до початку повномасштабної війни. Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

Так, платоспроможні банки за підсумками січня отримали 14,7 млрд. грн. чистого прибутку. Це у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року – 7,1 млрд грн.

При цьому доходи банків зросли на 55% порівняно з результатом січня 2022 року і склали 38,7 млрд грн, витрати - на 35% до 24,0 млрд грн.

Нагадуємо, за 10 місяців 2022 року прибуток українських банків скоротився більш ніж у п'ять разів - до 11 млрд грн, причому деякі раніше найприбутковіші банки опустилися до збиткових.