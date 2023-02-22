Україна вводить санкції проти всіх банківських та небанківських установ РФ

У середу, 22 лютого, президент Володимир Зеленський вніс до ВРУ ухвалу про затвердження рішення РНБО застосувати секторальні економічні санкції до фінансових установ Росії. Текст документу було оприлюднено на сайті ВРУ.

РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції терміном на 50 років до всіх зареєстрованих банків, що знаходяться в РФ, у тому числі:

центральному банку Росії;

небанківським кредитним організаціям;

операторам платіжних систем;

професійним учасникам фондового ринку;

страховим компаніям;

інвестфондів;

іншим фінустановам, які зареєстровані та надають послуги у Росії.

Вони включають 10 пунктів, зокрема зупинку угод з активами, що належать фінустановам РФ; заборона встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських; заборона укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ.

Також заборонено купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

Також санкції передбачають зупинку виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, зупинку обслуговування електронних платіжних засобів (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами РФ.

Також указом передбачено анулювання реєстрації та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та його учасників. Також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Також забороняється фізичним та юридичним особам вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень.