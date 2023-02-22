Арахамія: Очікується ще мінус три мандати нардепів у Раді

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав усіх народних депутатів від заборонених партій скласти повноваження.

За словами Арахамії, до "річниці" повномасштабного вторгнення очікується мінімум мінус три депутатські мандати від забороненої партії ОПЗЖ.

Керівник фракції СН не називає прізвища, але йдеться, очевидно, про підозрюваного в держзраді Олега Волошина, Наталю Королевську та її чоловіка Юрія Солода, які написали заяви на складання мандатів народних депутатів.

"Закликаю всіх депутатів від заборонених партій прислухатися до мого заклику та скласти повноваження.

Також закликаю людей не вестись на популістські заклики деяких політиків, які на догоду проросійським силам підбурюють до неконституційних, волюнтаристських рішень.

Адже маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування та визнання незаконної процедури позбавлення його мандату.