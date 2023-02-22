"Слуга" Трухін пішов на угоду зі слідством і визнав провину

Депутат "Слуги народу" Олександр Трухін пішов пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському, повідомляє Українська правда.

"Я хочу повідомити суд і інших учасників судовго засідання, що була надіслана угода про визнання винуватості, яка підписана між мною... та обвинуваченим Трухіним" , - заявив прокурор на засіданні Вищого антикорупційного суду.

Трухін і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали угоду 17 лютого 2023. За її умовами, депутат зобов'язується протягом місяця заплатити 6 мільйонів гривень підтримку ЗСУ, зокрема, на проєкт United24 та "Армія дронів".

Також "слуга" має заплатити штраф – 68 тисяч гривень. Це максимальна сума штрафу за статтею, яку інкримінують Трухіну.

Угоду зі слідством має затвердути суд, якщо він вирішить, що домовленності між депутатом і прокуратурою відповідає інтересам суспільства.