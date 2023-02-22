Байден про призупинення участі Росії в ДСНО: це велика помилка

Рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) є великою помилкою, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє журналіст CBS News Сара Кук у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.

"Це велика помилка" , - заявив американський лідер, коментуючи рішення росіян призупинити дію останньої угоди зі США.

Нагадаємо, вчора, 21 лютого, російський диктатор Володимир Путін у своєму зверненні заявив, що його країна припиняє участь у ДСНО.

Після цього вже сьогодні, 22 лютого, Держдума та Радфед РФ підтримали відповідну ініціативу.