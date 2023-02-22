Зеленський підписав закони про скасування мит і ПДВ на ввезення дронів, тепловізорів та прицілів

Президент Володимир Зеленський у середу, 22 лютого, підписав закони про скасування мит і ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради у картках законопроєктів № 8360 і № 8361-д.

Парламент ухвалив законопроєкти 6 лютого. Тоді нардеп Ярослав Железняк повідомив, що на прохання волонтерів Рада додала до законопроєктів рації.

Згідно із законом № 8360, при ввезенні в Україну від ПДВ звільняються (на час воєнного стану, але не більше ніж до 1 січня 2024 року):

безпілотники;

оптичні та коліматорні приціли;

приціли нічного бачення чи тепловізійні приціли;

тепловізійні біноклі та монокуляри;

прилади нічного бачення (за списком кодів УКТЗЕД).

Це не стосується товарів із країни-окупанта.

14 лютого Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка має максимально прискорити і спростити ввезення в Україну товарів військового призначення. Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснив, що для ввезення дронів більше не потрібні документи від служби експортного контролю чи інших органів.

Наприкінці грудня активістка і керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська розповіла, що Держслужба експортного контролю фактично закрила ринок дронів в Україні, а цивільні дрони можна ввозити, лише отримавши ліцензію чи «бігаючи марафон у спробі зібрати тисячі гарантійних листів», через що передача дронів захисникам на фронт сповільнюється. Вона закликала якнайшвидше зняти всі обмеження.

3 січня Кабмін спростив ввезення в Україну цивільних безпілотників і запчастин для них та дозволив робити це без додаткових документів, зокрема гарантійних листів.