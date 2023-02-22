Столтенберг: Потрібно допомогти Україні перемогти, а потім не дати історії повторитися

Сьогодні, 22 лютого, генеральний секретар НАТО заявив, що союзники мають допомогти Україні перемогти, щоб не дати історії повторитися, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Столтенберга НАТО не може дозволити Росії "відколоти" Європу. Він звернувся до американського президента Джо Байдена та союзників, з закликом не дозволяти Росії продовжувати "відщеплювати" європейську безпеку.

Він закликає союзників надати Україні підтримку, необхідну для перемоги, а потім забезпечити, щоб історія не повторилася. Адже за його словами, навіть через рік війни російський диктатор Володимир Путін замість того, щоб готуватись до миру, "готується до нової війни".

"Ми бачили російську модель агресії протягом багатьох років... Ми не можемо допустити, щоб Росія продовжувала руйнувати європейську безпеку. Ми повинні розірвати цей цикл російської агресії" , - додав генсек.

Він також зазначив, що союзники по НАТО раніше ніколи не були більш згуртованими ніж зараз.

Крім того, генеральний секретар НАТО високо оцінив лідерство Джо Байдена та його "залізну відданість" європейській безпеці.

"Ваш візит до Києва надіслав чітке повідомлення про непохитну підтримку України" , - наголосив він.

Нагадаємо, вчора Столтенберг заявив, що Путін своєю промовою ясно дав зрозуміти, що готується до нової війни.