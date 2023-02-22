Укрзалізниця: Байден провів 20 годин у поїзді під час візиту до Києва

Президент США Джо Байден провів близько 20 години на українській залізниці під час свого візиту до Києва 20 лютого, повідомляє Новое время.

Керівник Укрзалізниці Олександр Камишин під час виступу на CNN This Morning зазначив, що президент США провів в Україні 24 години, 20 із яких — на українській залізниці.

Камишин зазначив, що він не нервував, а був зосереджений і рішучий до моменту, коли Байден залишив кордон України.

Він додав, що це була складна місія, яка включала тісне співробітництво з посольством США в Україні, урядом США та Міністерством інфраструктури України.

"Росіяни обіцяли взяти Київ. І на 362 день війни президент Байден з'являється у Києві та гуляє з моїм президентом Зеленським. Тож це справді історичні моменти. Ми були щасливі, привілей та честь бути офіційним перевізником президента Байдена, тому ми назвали наш поїзд Rail Force One" , - сказав Камишин.

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден розпочав свій візит до Європи з несподіваної та символічної поїздки до Києва. Його чекали у Польщі, проте Байден з'явився у столиці України – це був його перший візит до України після вторгнення РФ.