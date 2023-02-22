Глава МЗС Дмитро Кулеба не вірить у можливість застосування Росією ядерної зброї, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав нідерландському виданню De Telegraaf, повідомляє PAP.

Міністр нагадав, що і під час холодної війни Захід боявся потенційного удару ядерною зброєю з боку СРСР.

"Чи був той страх обгрунтованим? Ні, стратегія Заходу була дієвою. Чому зараз мусило б бути інакше?" - зазначив Кулеба.

Він також наголосив, що для України повернення Криму є необхідністю.

"Ця війна почалася в Криму і там закінчиться. Питання лише в тому, як це станеться: військовим шляхом чи дипломатичним" - зазначив міністр.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що Росія не наважиться на застосування ядерної зброї в Україні.