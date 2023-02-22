Держдеп: Зміна президента не призведе до зміни підтримки України з боку США

Високопоставлений чиновник США заявив, що зміна партії, яка контролює президентську посаду, не вплине на підтримку України з боку США, повідомляє Європейська правда.

Про це радник Державного департаменту Дерек Чоллет сказав Sky News.

Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо новий президент буде обраний у 2024 році, він зазначив, що допомога Україні є одним з небагатьох питань, в яких демократи і республіканці згодні.

"Важливо відзначити, що в США існує двопартійна підтримка нашої допомоги Україні" , - сказав він.

За його словами, за рік, що минув від початку війни, США надали майже 30 мільярдів доларів на безпекову допомогу, що в шість разів перевищує оборонний бюджет України на 2021 рік.

Він назвав призупинення Росією дії договору про ядерні озброєння "верхом безвідповідальності", але додав, що практичний вплив цього рішення є незрозумілим.

"Це не робить світ безпечнішим і ще раз демонструє намір Путіна спробувати підірвати глобальну стабільність" – додав Чоллет.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден, виступаючи у Варшаві у вівторок із промовою, заявив, що союзники України не "втомляться" підтримувати її в протистоянні російській повномасштабній агресії, а Київ "ніколи не буде" переможений РФ.