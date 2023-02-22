Прикордонники на Бахмутському напрямку відбили два російські штурми

Українські прикордонники у середу, 22 лютого, на Бахмутському напрямку відбили два ворожі штурми. Ліквідовано не менше 25 окупантів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Зазначається, що оператори БПЛА визначили маршрут руху супротивника та координати захоплених ним об'єктів.

"Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти – щонайменше 5 ліквідовано. Прикордонники-мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників" , — йдеться у повідомленні.

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок, де тривають найагресивніші бої. Війська РФ кинули всі свої сили на прорив та оточення Бахмута.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжуватимуть утримувати Бахмут, але «не за будь-яку ціну».

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що окупаційні війська застосовують нову тактику боїв у районі Бахмута.

За його словами, зараз окупанти кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.