Єрмак: Україна може стати членом НАТО раніше, ніж ЄС

Україна може стати членом НАТО раніше, ніж вступить до Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами.

"Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС" , - заявив він.

При цьому він додав, що Україна є найкращим іміджмейкером Північноатлантичного альянсу.

"Сьогодні всі розуміють, що шансів у війні з НАТО Росія не має. І сьогодні Україна - це найкращий іміджмейкер НАТО" , - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе стати повноцінним членом Європейського союзу через два роки, проте вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.