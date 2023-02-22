Єрмак: Україна може стати членом НАТО раніше, ніж ЄС
Україна може стати членом НАТО раніше, ніж вступить до Європейського союзу, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами.
"Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС", - заявив він.
При цьому він додав, що Україна є найкращим іміджмейкером Північноатлантичного альянсу.
"Сьогодні всі розуміють, що шансів у війні з НАТО Росія не має. І сьогодні Україна - це найкращий іміджмейкер НАТО", - підкреслив Єрмак.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе стати повноцінним членом Європейського союзу через два роки, проте вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.