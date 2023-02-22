Єрмак: Союзники України ще не знають, що робити з Росією після війни

Західні союзники України ще не вирішили, що робити з Росією після війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами.

Відповідаючи на запитання про те, яким західні союзники України бачать післявоєнне майбутнє РФ, Єрмак повідомив, що союзники ще напевно не знають, що буде з Росією.

"Точної відповіді на це питання немає ні в кого. Але моя позиція в тому, що якщо все залишиться так, як є зараз (тобто збережеться нинішній устрій РФ - ред.), ризик того, що російська агресія може повторитися, дуже великий" , - наголосив голова ОП.

Раніше ми також повідомляли, що Єрмак зазначив, що нині обговорюється вже не ідея, а конкретні механізми спецтрибуналу для Росії.