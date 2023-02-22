Байден та Бухарестська дев'ятка підтвердили непохитну підтримку України

Президент США Джо Байден та лідери Бухарестської дев’ятки у середу, 22 лютого, підтвердили «непохитну» підтримку України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

На зустрічі були присутні генсекретар НАТО Єнс Столтенберг і дев’ять лідерів країн Бухарестської дев’ятки. Учасники зустрічі обговорили посилення східного флангу Альянсу, і Байден підтвердив відданість США 5-й статті статуту НАТО.

"Напередодні річниці неспровокованої [широкомасштабної] агресії Росії проти України лідери підтвердили свою непохитну підтримку України та наголосили на спільній прихильності підтримці українського народу стільки, скільки потрібно" , — сказано в повідомленні.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що закликав Байдена вимагати від НАТО розміщення додаткової військової техніки, зокрема артилерійських знарядь, у країнах Балтії, повідомляє The Guardian. За даними ЗМІ, американський президент вже зійшов на борт Air Force One після візиту в Україну та Польщу.

Візит Джо Байдена в Київ 20 лютого став першим приїздом президента США в Україну за 15 років.

Байден оголосив про надання Україні додаткової допомоги, анонсував нові санкції проти Росії та обговорив із президентом Володимиром Зеленським передачу Києву далекобійної зброї.