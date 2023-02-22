Генпрокурор: РФ зруйнувала понад 81 тисячу об'єктів цивільної інфраструктури

Російська армія за майже рік повномасштабного вторгнення в Україну зруйнувала понад 81 тис. об'єктів цивільної інфраструктури, серед них понад 62 тис. житлових будинків, повідомляє Новое время.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін у Facebook.

За його даними, це найпоширеніший тип російських злочинів. У період з жовтня 2022 р. по лютий 2023 р. 77% ударів прийшлося на об'єкти критичної інфраструктури.

"Очевидно, це свідома тактика ворога. Страждає і навколишнє середовище. Фахівці оцінюють шкоду в понад 46 млрд доларів, наслідки у Європі відчуватимуть десятиліттями" , — йдеться в публікації.

Рахункова палата, посилаючись на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ повідомляла, що російські військові завдали збитків довкіллю України на понад 1,35 трлн грн.