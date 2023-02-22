Сунак розповів, що потрібно Україні для переваги на полі бою

Артилерія, ППО і броньована техніка — головні елементи для отримання Україною переваги на полі бою, повідомляє Новое время.

Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з українськими журналістами на Даунінг-стріт.

За його словами, західним союзникам варто зосередитися на пріоритетах у військовій підтримці України, яка насамперед полягає у захисті неба відповідними системами, постачанні бронетехніки та артилерії.

"Це три критично важливі компоненти, про які ми постійно говоримо з президентом Володимиром Зеленським. І ми багато робимо у цих напрямках, включно з постачанням снарядів" , — сказав глава уряду Великої Британії.

Він також сказав, що, на його думку, військову допомогу Україні потрібно підлаштовувати під умови на полі бою, і зараз важливу роль на фронті відіграють ракети з далеким радіусом дії.

Британський прем'єр додав, що не хотів би продовження війни і вважає, що Велика Британія разом із союзниками має розширювати та прискорювати підтримку України: «Якщо ми це зробимо, українці отримають вирішальну перевагу на полі бою швидше».

Раніше видання The Times із посиланням на джерела в українських Силах оборони повідомило, що Велика Британія в нових пакетах військової допомоги може передати Україні протикорабельні ракети Harpoon і Storm Shadows.