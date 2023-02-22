Ексгенпрокурора Луценка призначено командиром взводу ударних БПЛА
Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний призначив колишнього генерального прокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних БПЛА, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.
"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів роти ударних беспілотних авіаційних комплексів", — написала вона.
Варто зазначити, що Юрій Луценко служить у районі Бахмута та Вугледара.
Юрій Луценко пішов на війну у лютому 2022 року у віці 57 років.