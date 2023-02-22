Ексгенпрокурора Луценка призначено командиром взводу ударних БПЛА

Ексгенпрокурора Луценка призначено командиром взводу ударних БПЛА

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний призначив колишнього генерального прокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних БПЛА, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів роти ударних беспілотних авіаційних комплексів", — написала вона.

Варто зазначити, що Юрій Луценко служить у районі Бахмута та Вугледара.

Юрій Луценко пішов на війну у лютому 2022 року у віці 57 років.

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