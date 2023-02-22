Ексгенпрокурора Луценка призначено командиром взводу ударних БПЛА

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний призначив колишнього генерального прокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних БПЛА, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів роти ударних беспілотних авіаційних комплексів" , — написала вона.

Варто зазначити, що Юрій Луценко служить у районі Бахмута та Вугледара.

Юрій Луценко пішов на війну у лютому 2022 року у віці 57 років.