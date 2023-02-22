Сунак прокоментував можливість передачі Україні винищувачів

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу, 22 лютого, прокоментував можливість передачі винищувачів Україні, повідомляє Новое время.

Як повідомляє кореспондент NV, під час зустрічі з українськими журналістами на Даунінг-стріт Сунак нагадав, що Британія буде першою країною, яка розпочне навчання українських пілотів. За його словами, це частина більш масштабного плану із забезпечення захисту України "не лише зараз, а в довгостроковій перспективі".

Британський прем'єр сказав, що питання передачі винищувачів складне, тому що потрібно також враховувати обслуговування і підтримку літака. Він зазначив, що британські літаки відрізняються від тих, до яких звикли українські пілоти, тому навчання є таким важливим.

"Ми допоможемо будь-якій іншій країні, яка може поставити Україні літаки зараз" , —наголосив Сунак, але не уточнив, коли це може статися.

Прем'єр також нагадав, що Велика Британія допомагає зміцнити ППО України іншими способами, зокрема передає ракети Starstreak.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 22 лютого заявив, що Велика Британія може стати першою країною, яка «розблокує постачання винищувачів України».

На думку міністра оборони Олексія Резнікова, позитивне рішення про передачу авіації Україні — це питання одного-двох місяців.

Президент Володимир Зеленський 8 лютого зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Лондоні та зокрема закликав передати ЗСУ британські винищувачі. Той заявив, що британські інструктори розпочнуть навчання українських морських піхотинців і пілотів літаків.

Після виступу перед Європарламентом і на саміті ЄС 9 лютого Зеленський заявив, що по винищувачах є «певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками».