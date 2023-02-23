Погода в Україні на 23 лютого: Хмарно, на дорогах ожеледь

Сьогодні, 23 лютого, у більшості областей України зберігатиметься хмарна погода, місцями ожеледиця. Температура у Києві близько 0°. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

За даними синоптиків, протягом дня спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північний із переходом у західній частині на південно-східний 5-10 м/с.

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Температура у східних та північно-східних областях вночі 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу; у західних, більшості південних областей та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10° тепла; на решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На Київщині без опадів, вітер північний 5-10 м/с. Температура в області вночі 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, по Києву вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.