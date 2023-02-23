Ситуація на фронті на ранок 23 лютого: інформація Генштабу

Сили оборони відбили близько 90 атак російських окупантів на 5 напрямках. Ворог завдав 10 ракетних, 19 авіаційних та 37 ударів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах" , - зазначили у відомстві.

Там додали, що українські захисники відбили близько 90 атак супротивника за вказаними напрямками.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

При цьому росіяни обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопіч, Коренок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Басівка Сумської області, а також 18 районів населених пунктів у Харківській області. Серед них Тимофіївка, Стрілка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Амбарне та Бологівка.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районами населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка та Берестове Харківської області; Невське, Краснопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка в Луганській області та Іванівка та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції українських військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Малоїлінівка, Бахмут. Активно проводить повітряну розвідку для корекції вогню артилерії. Обстріли зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Білогорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут та Озаранівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного, Невельського, Мар'їнки, Перемоги, Вугледара та Пречистівки. Зазначається, що всього за минулу добу окупанти здійснили 43 невдалі атаки поблизу згаданих населених пунктів.

Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них — Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Першотравневе, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка у Донецькій області.

На Запорізькому напрямку вогневої поразки зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка та Кам'янське – Запорізька та Вишетарасівка та Марганець у Дніпропетровській області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Херсон, а також Тягинка, Новотягинка, Антонівка, Зеленівка та Чорнобаївка.

"Російські окупанти продовжують насаджувати паспортизацію громадянам України. Так, мешканцям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місті міграційної служби" , - повідомили у Генштабі.

У зв'язку з провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, наданого 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях, додали у відомстві.

Крім того, українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару зенітно-ракетного комплексу ворога на вогневій позиції. Українські підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.