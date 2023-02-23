Дуда скликає Раду нацбезпеки у річницю вторгнення РФ в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда у п'ятницю, 24 лютого, скликає засідання Ради національної безпеки. Там обговорюватимуться вторгнення РФ в Україну, а також результати візиту президента США Джо Байдена. Про це повідомили у Бюро національної безпеки Польщі, повідомляє Новое время.

"Президент Польщі скликає у п'ятницю, 24 лютого, о 12:00 Раду національної безпеки. Будуть обговорені поточні висновки для безпеки країни, пов'язані з російським вторгненням в Україну, а також у контексті консультацій між президентами Польщі та США та саміту B9" , - йдеться у повідомленні. у повідомленні.