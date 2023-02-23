"Укрзалізниця" запускає нові потяги на Черкащині

У Черкаській області з 28 лютого запустять нові рейси приміських поїздів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці", повідомляє Ділова столиця.

На маршруті Черкаси – Знам'янка з'явиться новий поїзд №6553/6554. Відправлення із Черкас о 19:45, ім. Тараса Шевченка – 20:29-20:40, прибуття до Знам'янки – о 23:07. На станції ім. Тараса Шевченка погоджена пересадка поїздом №6507 Знам'янка — Миронівка

Ще один новий поїзд №6551/6552/6335 з'явиться на маршруті Черкаси – Кропивницький. Відправлення із Черкас о 08:20, ім. Тараса Шевченка 09:08-09:10, прибуття до Кропивницького о 13:40. Назад поїзд вирушить під номером 6336 і слідуватиме маршрутом Кропивницький — Знам'янка. Відправлення з Кропивницького о 13:55, прибуття до Знам'янки – о 15:15.

На маршруті Цвіткове — Знам'янка також є зміни:

Приміські поїзди №6510, 6504 Цвіткове — Знам'янка змінять маршрут на Миронівка — Черкаси. Відправлення з Миронівки о 04:02, 15:45, прибуття до Черкас о 07:55, 19:26 відповідно.

Приміські поїзди №6503, 6507 Знам'янка — Цвіткове закінчуватимуть свою подорож на станції Миронівка. Відправлення зі Знам'янки залишиться без змін, прибуття до Миронівки о 15:25 та 23:15 відповідно.

З 20 лютого також прискорено поїзд №6355 Черкаси — Умань: тепер відправлення із Черкас о 07:10 замість 06:40.

Між Черкасами та Києвом курсує "Інтерсіті+": поїзд "Тарпан" відправляється з Черкас о 06:33 і прибуває до столиці о 09:39, назад - 17:50-21:07.