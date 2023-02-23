YouTube заблокував канал російського дизайнера Лебедєва

Відео-хостинг YouTube заблокував канали російських блогерів Артемія Лебедєва та Дмитра Іванова із загальною кількістю передплатників майже в 3 мільйони. Про це свідчать повідомлення на YouTube сторінках блогерів, повідомляє Ділова столиця.

При спробі зайти на сторінки видається повідомлення "Ця сторінка недоступна. Спробуйте пошукати щось інше". Причини блокування не називаються.

Канал Лебедєва мав понад 1,1 мільйона передплатників, Камікадзе Ді – понад 1,7 мільйона.

Зазначимо, що Лебедєв відомий у Росії та пострадянських країнах як дизайнер. У Києві у підприємця є власна дизайнерська студія. Зокрема студія Лебедєва розробила логотип міста Одеса.

У 2017 році Лебедєв отримав п'ятирічний заборону на в'їзд в Україну після того, як незаконно відвідав окуповану Росією територію Луганської області. Лебедєв двічі намагався заперечити заборону, але йому відмовляли, пояснюючи рішення його антиукраїнської позиції та підтримкою ідеології "російського світу".

21 січня 2022 року Лебедєв потрапив під українські санкції.

При цьому Дмитро Іванов у вересні 2022 року був оголошений "іноземним агентом" у Росії. На нього також порушили справу за статтею про "фейки про армію" через висвітлення російського вторгнення в Україну.