У Маріуполі вночі лунали вибухи, на території підприємства виникла пожежа

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області сьогодні вночі, 23 лютого, пролунали вибухи, після яких виникла пожежа, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Три вибухи вночі у Кальміуському районі. На території ММК ім. Ілліча після щось палало. Знову. ЗСУ продовжує надсилати гарячі привітання армії окупантів з днем ​​народження" , - йдеться у повідомленні радника мера.

За словами Андрющенка, у районі ЖМР 17 після вибухів зникло електропостачання. Окупанти оперативно почали повідомляти про нібито роботу ППО.