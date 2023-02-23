Ізраїль зазнав обстрілу з боку сектору Газа

Ізраїль зазнав обстрілу з сектору Газа в ніч проти четверга, 23 лютого. На його території було випущено 6 ракет, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Зазначається, що 5 ракет було перехоплено системою протиповітряної оборони, ще одна впала на нежитлову територію.

На день раніше ізраїльські військові провели операцію в Наблусі на Західному березі річки Йордан. Було затримано представників радикальних палестинських угруповань, причетних до атак на Західному березі.